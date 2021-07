E’ morto il prof Tesauro, il ricordo di Alfonso Andria (Di giovedì 8 luglio 2021) di Alfonso Andria L’ultimo ricordo che ho del professor Tesauro risale a circa due settimane fa: ebbi l’opportunità di procurarmi attraverso gli uffici del Senato la videoregistrazione di un convegno che poche ore prima si era svolto nella Sala Koch di Palazzo Madama sul tema “Stragi e deportazioni nazifasciste: per la giustizia e contro l’ambiguità.“ Ne furono relatori la Senatrice a vita Liliana Segre e il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro. Una bella grande lezione a due voci: la suggestione e addirittura il sereno distacco della Sen. Segre nella sua ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 8 luglio 2021) diL’ultimoche ho delessorrisale a circa due settimane fa: ebbi l’opportunità di procurarmi attraverso gli uffici del Senato la videoregistrazione di un convegno che poche ore prima si era svolto nella Sala Koch di Palazzo Madama sul tema “Stragi e deportazioni nazifasciste: per la giustizia e contro l’ambiguità.“ Ne furono relatori la Senatrice a vita Liliana Segre e il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Giuseppe. Una bella grande lezione a due voci: la suggestione e addirittura il sereno distacco della Sen. Segre nella sua ...

Advertising

LCronache : E' morto il prof Tesauro, il ricordo di Alfonso Andria | Cronache Salerno - RepSpettacoli : Cannes, Jodie Foster, dal cagnolino morto alla 'carrambata' col prof di francese: il 'Rendez-vous' è tutto da rider… - ugolinic : #Cannes74 Bellissimo pomeriggio con #JodieFoster, dal cagnolino morto alla 'carrambata' col prof di francese: il 'R… - Anna2Ary : @Zoth2021 @MatteoBandit2 Se per caso questo ragazzo è morto per una reazione avversa al 'vaccino', provate a rilegg… - infoitsalute : Prof morto il giorno dopo il vaccino a Biella, caso chiuso: morte non legata ad AstraZeneca -