Droga in appartamento Arrestato pusher

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno Arrestato un pusher di 55 anni, disoccupato e con precedenti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato sorpreso dai militari, nel corso dei consueti controlli del territorio, all'interno di un immobile in via Recanati, di proprietà dell'ATER, cin cui si era intrufolato abusivamente e dove a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina e 10 di hashish, suddivisi in dosi, e della somma contante di circa 500 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

