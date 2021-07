Dieci formati di pasta che (ancora) non esistono (Di giovedì 8 luglio 2021) Ispirandosi agli imballaggi piatti dei mobili Ikea, un team di ricercatori della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania (Usa), ha creato un prototipo di pasta piatta che, durante la cottura, si trasforma assumendo la forma tridimensionale dei formati classici. Lo scopo dell’esperimento è ridurre il volume degli imballaggi e, di conseguenza, lo spazio necessario al trasporto e allo stoccaggio. Ma questa è solo l’ultima di una serie di novità appena arrivate sul mercato, segno di come il mondo della pasta in questi mesi sia in pieno fermento creativo: dopo i Cascatelli, il nuovo formato creato dal giornalista americano Dan ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 luglio 2021) Ispirandosi agli imballaggi piatti dei mobili Ikea, un team di ricercatori della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania (Usa), ha creato un prototipo dipiatta che, durante la cottura, si trasforma assumendo la forma tridimensionale deiclassici. Lo scopo dell’esperimento è ridurre il volume degli imballaggi e, di conseguenza, lo spazio necessario al trasporto e allo stoccaggio. Ma questa è solo l’ultima di una serie di novità appena arrivate sul mercato, segno di come il mondo dellain questi mesi sia in pieno fermento creativo: dopo i Cascatelli, il nuovo formato creato dal giornalista americano Dan ...

