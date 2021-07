Danni maltempo, aumentato a 160 mln Fondo solidarietà (Di giovedì 8 luglio 2021) Dl sostegni bis, Centinaio (Mipaaf): , per la prima volta 5 mln a settore apistico – “Ora riformare Dlgs 102 del 2004, serve profonda revisione che tenga conto dei cambiamenti climatici” – “Ci siamo da subito adoperati per portare a casa un risultato che si traduce in un aiuto concreto per le imprese agricole che hanno subito Danni alle produzioni e, per la prima volta, viene supportato anche il settore apistico”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta il via libera in Commissione Bilancio della Camera all’emendamento al dl Sostegni bis con cui viene incrementato da 105 a 160 milioni di euro il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Dl sostegni bis, Centinaio (Mipaaf): , per la prima volta 5 mln a settore apistico – “Ora riformare Dlgs 102 del 2004, serve profonda revisione che tenga conto dei cambiamenti climatici” – “Ci siamo da subito adoperati per portare a casa un risultato che si traduce in un aiuto concreto per le imprese agricole che hanno subitoalle produzioni e, per la prima volta, viene supportato anche il settore apistico”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta il via libera in Commissione Bilancio della Camera all’emendamento al dl Sostegni bis con cui viene incrementato da 105 a 160 milioni di euro il ...

