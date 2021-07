Covid, l’Oms: in Africa salgono i contagi ma è vaccinato l’1% della popolazione. Lo studio: i Paesi poveri dovranno aspettare fino al 2023 (Di giovedì 8 luglio 2021) In Africa solo l’1% della popolazione è vaccinato, e in molti dovranno aspettare il 2023. A lanciare l’allarme lo scorso 1° luglio è stata la portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Matshidiso Moeti secondo cui “la velocità e la portata della terza ondata non si sono mai viste prima” e i casi di Covid-19 raddoppiano ogni tre settimane. Solo nell’ultima settimana sono stati segnalati oltre 200mila casi e secondo la portavoce “il continente è sul punto di superare il peggiore momento da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Insolo, e in moltiil. A lanciare l’allarme lo scorso 1° luglio è stata la portavoce dell’Organizzazione mondialesanità (Oms), Matshidiso Moeti secondo cui “la velocità e la portataterza ondata non si sono mai viste prima” e i casi di-19 raddoppiano ogni tre settimane. Solo nell’ultima settimana sono stati segnalati oltre 200mila casi e secondo la portavoce “il continente è sul punto di superare il peggiore momento da ...

