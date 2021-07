Calciomercato Inter | al posto di Dalbert potrebbe arrivare un calciatore del CSKA Mosca

Advertising

Inter : ???? | GRAZIE! Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Sc… - MarcoBovicelli : #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del gio… - DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, la dirigenza pronta a trattare con l'#Inter - alfonso_unial : Damsgaard incanta, la Sampdoria fa partire l’asta: ecco la vera cifra di partenza per Milan, Inter e Juve. Primo è… - internewsit : Keita-Inter, richiesta di Inzaghi. Raspadori obiettivo, Sanchez in bilico - TS - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

: dopo la cessione di Achraf Hakimi, Inzaghi chiede ora due esterni per rinforzare le fasce. Si tratta per Bellerin Simone Inzaghi non è il classico allenatore che si scontra con la ...Secondo quanto riportato da.com, l'sta andando alla ricerca del sostituto di Achraf Hakimi per la prossima stagione. Si sono fatti tanti nomi nelle ultime settimane, ma due su tutti sono quelli che piacciono ...Calciomercato Inter: dopo la cessione di Achraf Hakimi, Inzaghi chiede ora due esterni per rinforzare le fasce. Si tratta per Bellerin Simone Inzaghi non è il classico allenatore che si scontra con la ...In sintesi un modello di calcio similare a quello proposto da Marino e Italiano ... E potrebbero tornare in auge i nomi degli attaccanti Kevin Agudelo del Genoa e Andrea Pinamonti dell’Inter, già ...