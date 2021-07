Zorzi contro Selvaggia Lucarelli, è scontro social: «Devi fare la terza media, io sono laureato» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tommaso Zorzi, come sappiamo, non è nuovo alle polemiche sui social, ma questa volta si è scontrato con la Regina delle bufere online: Selvaggia Lucarelli. Cosa è successo fra loro? Leggi anche: Chiara Ferragni difende il ddl Zan, ma Selvaggia Lucarelli la critica (ancora!) Tommaso Zorzi contro Selvaggia Lucarelli Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli già... Leggi su donnapop (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tommaso, come sappiamo, non è nuovo alle polemiche sui, ma questa volta si è scontrato con la Regina delle bufere online:. Cosa è successo fra loro? Leggi anche: Chiara Ferragni difende il ddl Zan, mala critica (ancora!) TommasoTommasogià...

Advertising

posso_o_no : Tommaso Zorzi non mi ha insegnato ad essere un battitore libero, ma a credere che essere così è l'unica difesa contro tutti e tutto - Manuela9323 : RT @___not_today: Incredibile che pur di andare contro Zorzi non riusciate nemmeno ad ammettere l’odio social che da anni diffonde la “gior… - mol_la_mi : @alessio_88 I discorsi di Tommaso Zorzi sono inclusivi, poi ci sono persone come Lei che preferiscono trincerarsi d… - sarer27 : RT @___not_today: Incredibile che pur di andare contro Zorzi non riusciate nemmeno ad ammettere l’odio social che da anni diffonde la “gior… - ___not_today : Incredibile che pur di andare contro Zorzi non riusciate nemmeno ad ammettere l’odio social che da anni diffonde la… -