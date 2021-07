Wimbledon 2021, Hurkacz spaziale: demolisce Federer e vola in semifinale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uno spaziale Hubert Hurkacz travolge in tre set 6-3 7-6(4) 6-0 Roger Federer nel match valevole per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2021 e conquista l’accesso in semifinale, dove incontrerà il vincente della sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini e il canadese Felix Auger-Aliassime. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Lo svizzero prova subito a mettere in difficoltà il rivale spingendolo fino ai vantaggi, ma senza riuscire a strappargli il servizio. Il polacco, dal suo canto, reagisce ritagliandosi ben tre palle break nel quarto game, che l’ex numero uno del mondo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) UnoHuberttravolge in tre set 6-3 7-6(4) 6-0 Rogernel match valevole per i quarti di finale del torneo die conquista l’accesso in, dove incontrerà il vincente della sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini e il canadese Felix Auger-Aliassime. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Lo svizzero prova subito a mettere in difficoltà il rivale spingendolo fino ai vantaggi, ma senza riuscire a strappargli il servizio. Il polacco, dal suo canto, reagisce ritagliandosi ben tre palle break nel quarto game, che l’ex numero uno del mondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021 Clamoroso a Wimbledon, Federer eliminato: Hurkacz in semifinale LONDRA (Regno Unito) - Si ferma ai quarti di finale il cammino di Roger Federer a Wimbledon : il tennista svizzero subisce un sonoro 3 - 0 (6 - 3, 7 - 6, 6 - 0) dal polacco Hurkacz che si guadagna la semifinale del torneo londinese. Hurkacz gioca con aggressività e precisione già ...

Djokovic, Wimbledon e quel colpo basso: new balls, please Più o meno quello che è successo a Djokovic questo pomeriggio a Wimbledon . Il tennista è stato colpito lì, proprio dove non batte il sole. Un colpo basso che sembra essere stato attutito bene. Ma il ...

Wimbledon 2021, LIVE: i match di mercoledì 7 luglio. Hurkacz avanti due set con Federer, Berrettini vince il primo Ubi Tennis Federer-Hurkacz, Wimbledon: diretta tv, streaming, pronostici Dove vedere Federer-Hurkacz in diretta tv e streaming Che, tuttavia, continua a crescere partita dopo partita. Roger Federer ha dovuto attendere quasi un giorno per conoscere il nome del suo avversari ...

Federer, addio per sempre a Wimbledon? L’uscita di scena – VIDEO Federer, il campione svizzero si è arreso clamorosamente in tre set al polacco Hubert Hurkacz ai quarti di finale di Wimbledon.

