VIDEO / La ex di Cristiano Ronaldo scatenata con i tifosi dell’Italia in piazza Duomo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Irina Shayk in piazza Duomo a Milano a festeggiare insieme ai tifosi dell'Italia. La top model, ex fidanzata storica di Cristiano Ronaldo, ha condiviso le immagini di festa sui suoi profili social. Leggi su golssip (Di mercoledì 7 luglio 2021) Irina Shayk ina Milano a festeggiare insieme aidell'Italia. La top model, ex fidanzata storica di, ha condiviso le immagini di festa sui suoi profili social.

Advertising

juventusfc : ?? Un anno fa @Cristiano così nel Derby della Mole ?? #GoalOfTheDay - juventusfc : 1?? Dybala 2?? Cristiano 3?? Douglas ? Qual è il miglior #GoalOfTheDay? #ForzaJuve - Unkown59843303 : RT @BenSummers95: Part 3 of 4 @BenSummers95 - Cristiano Cruzo(??) & Ashton Montana (??) - Franck_Alla : RT @rmdanalysis: Cristiano Ronaldo’s ‘weak-foot’ assist to Karim Benzema.. A legendary duo.. - punkcr : RT @rmdanalysis: Cristiano Ronaldo’s ‘weak-foot’ assist to Karim Benzema.. A legendary duo.. -