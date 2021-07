VIDEO Federer-Hurkacz 0-3, highlights Wimbledon: il Maesto eliminato ai quati (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roger Federer ha detto addio al suo sogno di conquistare Wimbledon alla soglia dei 40 anni d’età. Lo svizzero ha alzato mestamente bandiera bianca ai quarti di finale, venendo sconfitto nettamente dal polacco Hubert Hurkacz. Il ribattezzato Maestro è riuscito a tenere botta soltanto nel secondo set, concluso al tie-break, ma per il resto ha subito il dominio dello scatenato avversario. Il numero 8 del ranking ATP si inchina col punteggio di 6-3, 7-6(4), 6-0 al cospetto del numero 18 al mondo, che può così proseguire la sua cavalcata sull’erba londinese e si è guadagnato la possibilità di fronteggiare il vincente di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Rogerha detto addio al suo sogno di conquistarealla soglia dei 40 anni d’età. Lo svizzero ha alzato mestamente bandiera bianca ai quarti di finale, venendo sconfitto nettamente dal polacco Hubert. Il ribattezzato Maestro è riuscito a tenere botta soltanto nel secondo set, concluso al tie-break, ma per il resto ha subito il dominio dello scatenato avversario. Il numero 8 del ranking ATP si inchina col punteggio di 6-3, 7-6(4), 6-0 al cospetto del numero 18 al mondo, che può così proseguire la sua cavalcata sull’erba londinese e si è guadagnato la possibilità di fronteggiare il vincente di ...

