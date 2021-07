Roma, Mourinho: “Spinazzola non tornerà prima di gennaio, sarà un acquisto” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non sarà prima di gennaio. Diventerà come un acquisto del mercato invernale“. Queste le dichiarazioni di Josè Mourinho sull’infortunio di Spinazzola nel corso della sua rubrica a Talks Sport. Lo Special One, infatti, poi si è soffermato anche su Italia e Spagna commentando la scena tra Chiellini e Jordi Alba prima dei rigori. “Come mai Giorgio rideva? Perché non doveva tirare il rigore! – ha commentato Mourinho -. Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su 11, quindi non aveva pressione. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo nondi. Diventerà come undel mercato invernale“. Queste le dichiarazioni di Josèsull’infortunio dinel corso della sua rubrica a Talks Sport. Lo Special One, infatti, poi si è soffermato anche su Italia e Spagna commentando la scena tra Chiellini e Jordi Albadei rigori. “Come mai Giorgio rideva? Perché non doveva tirare il rigore! – ha commentato-. Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su 11, quindi non aveva pressione. ...

