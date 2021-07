Rc auto, tutti i limiti del preventivatore Ivass (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nell’ultima relazione annuale presentata la scorsa settimana, l’Ivass, l’ente di vigilanza sulle assicurazioni, ha ricordato che è stato ultimato un nuovo e più adeguato “preventivatore” per avere in tempo reale la quotazione dell’Rc auto da parte delle compagnie italiane. Per gli utenti si tratta di un aiuto importante perché possono avere seduta stante una comparazione fra le proposte di tutte le compagnie italiane. Un tempo un confronto del genere sarebbe stato di fatto impossibile perché ogni assicurato avrebbe dovuto chiedere a ogni singola compagnia di fargli un preventivo. Evidentemente ciò avrebbe richiesto giorni di lavoro e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nell’ultima relazione annuale presentata la scorsa settimana, l’, l’ente di vigilanza sulle assicurazioni, ha ricordato che è stato ultimato un nuovo e più adeguato “” per avere in tempo reale la quotazione dell’Rcda parte delle compagnie italiane. Per gli utenti si tratta di un aiuto importante perché possono avere seduta stante una comparazione fra le proposte di tutte le compagnie italiane. Un tempo un confronto del genere sarebbe stato di fatto impossibile perché ogni assicurato avrebbe dovuto chiedere a ogni singola compagnia di fargli un preventivo. Evidentemente ciò avrebbe richiesto giorni di lavoro e ...

