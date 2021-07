«Raffaella scoprì i centri commerciali a Manila, ma accompagnava papà all’Ikea per accontentarlo» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Barbara Boncompagni, la figlia minore di Gianni, racconta ai quotidiani il suo legame con Raffaella Carrà, entrata nella sua vita e in quella delle sorelle Paola e Claudia quando erano piccole. A Repubblica la racconta come «una donna speciale». Una presenza affettuosa e complice. Sensibile, dice che sapeva leggere dentro le persone. «Noi due avevamo questa teoria: che ci legava l’abbandono. Per quel che riguarda me, da parte di mia madre, per lei da parte del padre. Ci consideravamo sopravvissute e questo ci ha legato tantissimo. Mi ha portato in tournée, alle prove di Milleluci. Aprivo la porta e c’erano i suoi vestiti con le paillettes, la musica, c’era energia. Mamma ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Barbara Boncompagni, la figlia minore di Gianni, racconta ai quotidiani il suo legame conCarrà, entrata nella sua vita e in quella delle sorelle Paola e Claudia quando erano piccole. A Repubblica la racconta come «una donna speciale». Una presenza affettuosa e complice. Sensibile, dice che sapeva leggere dentro le persone. «Noi due avevamo questa teoria: che ci legava l’abbandono. Per quel che riguarda me, da parte di mia madre, per lei da parte del padre. Ci consideravamo sopravvissute e questo ci ha legato tantissimo. Mi ha portato in tournée, alle prove di Milleluci. Aprivo la porta e c’erano i suoi vestiti con le paillettes, la musica, c’era energia. Mamma ...

