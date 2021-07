Raffaella Carrà irrompe nelle classifiche di iTunes (Di mercoledì 7 luglio 2021) Raffaella Carrà Anche la classifica musicale di iTunes è stata fortemente caratterizzata dalla scomparsa di Raffaella Carrà. Nel momento in cui scriviamo, nella Top100 sono 19 le posizioni occupate dai brani celebri della conduttrice, cantante e attrice bolognese che è venuta a mancare, dopo un periodo di malattia, lo scorso 5 luglio. Gran parte dei suoi successi, da Rumore a Tanti Auguri, passando per Ballo Ballo, Tuca Tuca e A Far L’Amore Comincia Tu, risultano infatti tra i più venduti nelle ultime ore. Successo anche in Spagna dove Raffaella Carrà è ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 7 luglio 2021)Anche la classifica musicale diè stata fortemente caratterizzata dalla scomparsa di. Nel momento in cui scriviamo, nella Top100 sono 19 le posizioni occupate dai brani celebri della conduttrice, cantante e attrice bolognese che è venuta a mancare, dopo un periodo di malattia, lo scorso 5 luglio. Gran parte dei suoi successi, da Rumore a Tanti Auguri, passando per Ballo Ballo, Tuca Tuca e A Far L’Amore Comincia Tu, risultano infatti tra i più vendutiultime ore. Successo anche in Spagna doveè ...

