Passo in avanti verso la legge sull'eutanasia: approvato un primo testo alla Camera (Di mercoledì 7 luglio 2021) La legalizzazione dell'eutanasia in Italia ieri ha fatto un Passo in avanti, a due anni dalla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato che ha aperto al suicidio medicalmente assistito. alla Camera dei deputati il testo base della legge sull'eutanasia è stato approvato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali, dividendo la maggioranza che sostiene il governo guidato da Mario Draghi. Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi e uguali, Italia viva, Azione e PiùEuropa hanno votato a favore del testo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Passo avanti Faraone insiste: 'Da irresponsabili affidare il ddl Zan a un terno a lotto' Devo però dire che ieri abbiamo assistito ad un passo in avanti significativo con la proposta di Ostellari mentre dall'altra Pd e 5s hanno continuato a contrapporre un muro: ora, se si va a votare ...

Zan: "Proposta Ostellari irricevibile, non è mediazione ma crudeltà". Faraone: "Cerchiamo intesa" Dalla sponda opposta, Faraone si dice ancora convinto che sul ddl "si possa trovare un'intesa", conferma che ieri si è registrato "un passo in avanti significativo con la proposta di Ostellari", ma ...

Berta Cáceres, un passo avanti ma non basta Il Manifesto Dove comprare OnePlus 9 e 9 Pro in Italia | Coupon Il 2021 è cominciato in grande stile con i nuovi top di gamma di OnePlus, due smartphone che rappresentano un passo in avanti importante per l'azienda anche grazie alla collaborazione con Hasselblad ...

Euro2020: un’Italia così serviva al calcio e a tutto il Paese L’Italia a questo Europeo possiede il giusto mix per non fallire quest’ultimo passo. Che sia Inghilterra o Danimarca ... Insomma: si potesse, manderemmo avanti le lancette dell’orologio e le ...

