Le cifre dell'affare Hakimi-PSG: quanto incassa l'Inter e a quanto ammonta il risparmio a bilancio dei nerazzurri (Di mercoledì 7 luglio 2021) quanto incassa l'Inter e a quanto ammonta il risparmio a bilancio dei nerazzurri con l'affare Hakimi-PSG? Leggi su 90min (Di mercoledì 7 luglio 2021)l'e aildeicon l'-PSG?

Advertising

DiMarzio : #Hakimi-#Psg-#Inter: le cifre finali dell'operazione - AntoVitiello : Dopo la scadenza dell'opzione di riscatto con il Brescia il 16 giugno, è stata impostata una nuova trattativa con n… - Rossonero__1899 : RT @cmdotcom: Il #Milan ha chiuso per il nuovo craque #Cuenca: le cifre dell’operazione - pippoinzaghi_09 : RT @cmdotcom: Il #Milan ha chiuso per il nuovo craque #Cuenca: le cifre dell’operazione - MichaoRossit : Il Milan ha chiuso per il nuovo craque Cuenca: le cifre dell’operazione : -