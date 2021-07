Inghilterra-Danimarca: i ‘three lions’ in finale con l’Italia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Inghilterra-Danimarca, semifinale che decide l’avversaria dell’ Italia (unica Repubblica della final four londinese im mezzo a tre Regni) per la conquista del titolo continentale. Arbitra l’ olandese Makkelie che il 29 giugno aveva già arbitrato gli inglesi nel vittorioso ‘derby delle birre‘ contro la Germania. Il primo tempo di Inghilterra-Danimarca Si parte subito a gran ritmo, l’ Inghilterra attacca con furore ma i danesi si difendono con ordine e calma senza farsi impressionare dalla bolgia di Wembley. Al 9? minuto prova a rispondere la Danimarca ma l’iniziativa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021), semiche decide l’avversaria dell’ Italia (unica Repubblica della final four londinese im mezzo a tre Regni) per la conquista del titolo continentale. Arbitra l’ olandese Makkelie che il 29 giugno aveva già arbitrato gli inglesi nel vittorioso ‘derby delle birre‘ contro la Germania. Il primo tempo diSi parte subito a gran ritmo, l’attacca con furore ma i danesi si difendono con ordine e calma senza farsi impressionare dalla bolgia di Wembley. Al 9? minuto prova a rispondere lama l’iniziativa ...

