Giannis | ' Ero convinto di dover stare fuori un anno | ora penso a crescere in gara - 2'

Advertising

woland1964 : Ero combattuto, da una parte ammirato da quanto fatto da Atlanta, con un pischello di 22 anni che si è caricato la… - paranoiaamia : ieri ero terrorizzata al pensiero di giocare senza giannis, ma tanto amore per i bucks e la vittoria inaspetta -

Ultime Notizie dalla rete : Giannis Ero

La Gazzetta dello Sport

positivo ? Alla fineha giocato lanciando messaggi incoraggianti e mostrando una ... 17 rimbalzi e quattro assist in ben 35' di gioco -convinto di restare fuori un anno dopo l'infortunio e ...Io però nonpiù lì negli ultimi due mesi perciò non so esattamente cosa sia successo. Per ... il programma ' Molto dipende seAntetokounmpo ci sarà o meno e in quali condizioni sia . ...NBA Finals, Giannis Antetokounmpo ancora in dubbio per Gara 1. (NbaReligion) A Denver poi c’era metà arena coi nostri tifosi: quando siamo tornati a Phoenix dopo quella vittoria c’erano 5.000 tifosi ...I Phoenix Suns non sono riusciti a vincere con Charles Barkley e Kevin Johnson, nemmeno con Steve Nash e Shawn Marion: ci riuscuranno con Devin Booker e Chris Paul? La risposta è sì, ma la W in #1 ha ...