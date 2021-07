Fedez difende la moglie e attacca ancora Renzi: 'Chiara Ferragni non è pagata dagli italiani, lui sì' (Di mercoledì 7 luglio 2021) nuovo affondo di contro . Il cantante, nel difendere la moglie e nell'annunciare una nuova diretta social con Alessandro Zan , Marco Cappato e Giuseppe Civati , non le manda a dire al leader di Italia ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) nuovo affondo di contro . Il cantante, nelre lae nell'annunciare una nuova diretta social con Alessandro Zan , Marco Cappato e Giuseppe Civati , non le manda a dire al leader di Italia ...

Advertising

CrescitaNapoli : @Finferlo @donnadimezzo @Alf_Izzo @Fedez @matteosalvinimi Un partito riformista, progressista e socioliberista non… - emanuelino10 : RT @cri_tedo77: Come difende la sua Chiara, Federico Lucia in arte #Fedez, nessun'altro....???? Stasera la sua diretta IG nn è da perdere...… - infoitinterno : Matteo Renzi contro Chiara Ferragni, Fedez la difende: 'Stai sereno' - nonsiapplica : Il modo in cui fedez difende sempre chiara ?????? - WefaBour : Ha un po’ rotto Fedez con la storia di difendere sempre e comunque la moglie che anche lei ha un account ed una voc… -