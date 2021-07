(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sabato 10 e domenica 11per laper chiedere il referendum sull’in Italia. Sarà possibile firmare in Piazza San Benedetto da Norcia (sabato dalle 10 alle 13) e a Torvaianica in Viale Spagna 56 (domenica dalle 16 alle 20). Già nello scorso weekend si è svolta un’iniziativa simile mentre un’altra era stata organizzata a maggio. Referendum: le ragioni La battaglia è portata avanti da tantissime associazioni tra cui la Coscioni. “Molte ...

Advertising

marcocappato : Nove su dieci a favore dell'#eutanasiaLegale, secondo il sondaggio de La Voce Apuana. Sì, certo è solo un sondagg… - fattoquotidiano : Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l’ult… - CorriereCitta : Eutanasia legale, nuovi banchetti a Pomezia per la raccolta firme: appuntamento 10 e 11 luglio - valtiberina : Anche a Città d... - Tag43_ita : #DdlZan. Eutanasia legale. Investimenti nella Sanità e nello spettacolo. No a Renzi e Lega, aperture al M5s. E demo… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia legale

Leggi Anche, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l'ultima chance Secondo i leghisti invece, i presidenti 5 stelle avrebbero ...Tuttavia, a differenza del suicidio assistito o di altre forme di, il decesso in seguito ... Da un punto di vista, dunque, ci vuole innanzitutto il consenso informato prima di procedere ...Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Richiesta di referendum abrogativo su sei quesiti in materia di giustizia: abolizione della legge Severino, limiti agli abusi della custodia cautelare, separazione delle c ...Dopo mesi di stallo (e anni di attesa), i capigruppo delle commissioni congiunte Giustizia e Affari costituzionali di Montecitorio ha dato il primo via libera al testo base della legge per l’eutanasia ...