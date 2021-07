Coronavirus, in arrivo da Roma 40 mila dosi extra di Pfizer (Di mercoledì 7 luglio 2021) TORINO. Vaccini: buone notizie, per una volta. Il Piemonte, nella persona di Alberto Cirio, ha strappato alla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo un risultato impo ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 luglio 2021) TORINO. Vaccini: buone notizie, per una volta. Il Piemonte, nella persona di Alberto Cirio, ha strappato alla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo un risultato impo ... sul sito.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo Coronavirus, dove si può viaggiare. Le regole Paese per Paese Per tutti viaggiatori in arrivo nel Regno Unito c'è l'obbligo di compilare un formulario online prima dell'arrivo ai controlli di frontiera ; di effettuare un isolamento cautelare da 10 a 5 giorni; ; ...

Processati per direttissima i due giovani che hanno rapinato ad Albenga un'anziana ... pugni, insulti e sputi reazione che è continuata diventando ancor più veemente all'arrivo dei ... Il corpo è […] Cronaca In Primo Piano Coronavirus, 304 casi in più in Liguria: 20 decessi Posted ...

Coronavirus, in arrivo da Roma 40 mila dosi extra di Pfizer La Stampa Covid 19: il virus muta in continuazione Il Covid 19 è arrivato in una fase in cui sta attraversando diverse mutazioni. Gli esperti fanno notare che si stanno formando diverse varianti durante vari momenti di infezione, così come è successo ...

Covid-19, “in Africa diffusione dilagante”. E solo l’1 per cento della popolazione è vaccinato Il Covid-19 avanza in Africa. Dove il vaccino ha raggiunto appena l’1 per cento degli abitanti. Lo scorso 1° luglio a lanciare l’allarme è stata Matshidiso Moeti, portavoce ...

