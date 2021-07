Concorsi scuola, il decreto Sostegni bis introduce misure per accelerare le procedure (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Dino Caudullo* Con il decreto legge 73/2021 (Sostegni bis), in questi giorni in corso di conversione in legge in Parlamento, sono state introdotte misure per accelerare lo svolgimento anche delle procedure di reclutamento dei docenti, oltre che forme straordinarie di assunzione. Per i Concorsi ordinari a cattedre, il decreto prevede infatti, in sostituzione della o delle prove scritte attualmente previste, l’introduzione di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, cui seguirà la prova orale, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Dino Caudullo* Con illegge 73/2021 (bis), in questi giorni in corso di conversione in legge in Parlamento, sono state introdotteperlo svolgimento anche delledi reclutamento dei docenti, oltre che forme straordinarie di assunzione. Per iordinari a cattedre, ilprevede infatti, in sostituzione della o delle prove scritte attualmente previste, l’introduzione di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, cui seguirà la prova orale, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria ...

