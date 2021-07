Calciomercato Verona | fatta per Hongla I dettagli dell’operazione

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #HellasVerona: preso #Hongla. I dettagli - 30thBwoy1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #HellasVerona: preso #Hongla. I dettagli - MCalcioNews : Hellas Verona, Zaccagni potrebbe rimanere: la situazione - Fantacalcio : Sorpresa a Verona, Zaccagni potrebbe restare - Martin_210592 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #HellasVerona: preso #Hongla. I dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Verona

Verona YSport

Per come gioca Inzaghi, la spinta sugli esterni è importante: se sarà il giocatore dipotrebbe essere un giocatore importante'.Commenta per primo Mattia Zaccagni e un futuro ancora tutto da scrivere. Ilpensa al rinnovo del contratto ma attenzione alla Fiorentina: Italiano ha fatto il suo nome alla dirigenza.Il Verona ha messo a segno un colpo importante sul mercato. Fatta per il trasferimento di Martin Hongla, centrocampista classe ’98 in arrivo dall’Anversa. Come riportato da Sky Sport, il club ...Deciderà durante il ritiro, ma ha già le idee chiare. Simone Inzaghi è pronto a valutare nelle prossime settimane Federico Dimarco, reduce da una stagione molto positiva in prestito al Verona. Queste ...