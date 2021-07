Bufera su Lorella Cuccarini per Raffaella Carrà | interviene Rita Dalla Chiesa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Lorella

Cuccarini è stata tempestata di critiche per il suo post in ricordo di Raffaella Carrà. Rita Dalla Chiesa l'ha difesa. Argomenti trattatiCuccarini nellaCuccarini: Rita Dalla Chiesa la difendeCuccarini: il post di Heather Parisi Rita Dalla Chiesa ha preso le difese diCuccarini, accusata via social di essere 'ipocrita' ...Scoppia laattorno a Maurizio Casagrande , attore, comico, regista e sceneggiatore napoletano classe ... Gianni Morandi, Nancy Brilli, Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Carmen Russo,...Lorella Cuccarini è stata tempestata di critiche per il suo post in ricordo di Raffaella Carrà. Rita Dalla Chiesa l'ha difesa.Mentre Lorella Cuccarini ricorda con un messaggio Raffaella Carrà, Heather Parisi l'attacca su ciò che disse qualche anno prima.