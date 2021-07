Anche col caldo, non si spengano le luci sulla Fibromialgia: avanti con l’impegno di un tavolo tecnico (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche quest’anno, in tutto il mondo, la giornata internazionale della Fibromialgia si è celebrata il 12 maggio. E in Italia, in tantissime città, i monumenti si sono colorati di viola, per portare luce su una patologia cronica, caratterizzata da dolore muscolo scheletrico con più di cento sintomi, invalidante. Ad essere affette da questa sindrome riconosciuta dall’ OMS, sono in Italia circa due milioni di persone: una patologia tutt’altro che rara, dunque, e che merita riconoscimento in ambito sanitario e sociale, Anche attraverso l’erogazione di servizi assistenziali e terapeutici dedicati. A Taranto, la Federazione Provinciale del ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 7 luglio 2021)quest’anno, in tutto il mondo, la giornata internazionale dellasi è celebrata il 12 maggio. E in Italia, in tantissime città, i monumenti si sono colorati di viola, per portare luce su una patologia cronica, caratterizzata da dolore muscolo scheletrico con più di cento sintomi, invalidante. Ad essere affette da questa sindrome riconosciuta dall’ OMS, sono in Italia circa due milioni di persone: una patologia tutt’altro che rara, dunque, e che merita riconoscimento in ambito sanitario e sociale,attraverso l’erogazione di servizi assistenziali e terapeutici dedicati. A Taranto, la Federazione Provinciale del ...

amnestyitalia : Sulla cittadinanza italiana a #PatrickZaki anche oggi alla Camera il governo ha ripetuto la solita parola: cautela.… - RobertoBolle : Sei entrata nei cuori e nelle case di milioni di italiani col tuo stile solare, ironico e anche irriverente. Icona… - SusannaCeccardi : Continua la querelle su gli azzurri in ginocchio prima della partita col Belgio e anche Fabio Capello dice la sua.… - spank75 : @_EAHA_ E anche a quei tempi c'erano scaramucce. Solo che queste cose non erano di dominio pubblico. Nel 2001 per… - AlfiereItaliano : RT @MessoraClaudio: Quindi questo pover'uomo è morto per la febbre causata dalla vaccinazione, che è 'evento scatenante', ma non c'è nessun… -