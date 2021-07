A maggio vendite al dettaglio in lieve crescita (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A maggio 2021 l’Istat stima una lieve crescita su base mensile per le vendite al dettaglio (+0,2% in valore e +0,4% in volume). Le vendite dei beni alimentari sono in calo (-2,0% in valore e -1,9% in volume) mentre aumentano quelle dei beni non alimentari (+2,0% in valore e +2,2% in volume).Nel trimestre marzo-maggio 2021, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano del 3,3% in valore e del 3,5% in volume. Sono in crescita soprattutto le vendite dei beni non alimentari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l’Istat stima unasu base mensile per leal(+0,2% in valore e +0,4% in volume). Ledei beni alimentari sono in calo (-2,0% in valore e -1,9% in volume) mentre aumentano quelle dei beni non alimentari (+2,0% in valore e +2,2% in volume).Nel trimestre marzo-2021, in termini congiunturali, lealaumentano del 3,3% in valore e del 3,5% in volume. Sono insoprattutto ledei beni non alimentari ...

