Tottenham | Vestergaard è il difensore scelto da Espirito Santo

(Di martedì 6 luglio 2021) Potrebbe essere Jannikil primo colpo in entrata deldi Nuno. Ildanese assicura ottime prestazioni e con il Southampton, nelle ultime stagioni, si è sempre rivelato un’autentica roccia difensiva. L’ex allenatore del Wolverhampton, annunciato dagli Spurs pochi giorni fa, vede nell’exdel Monchegladbach un’ottima risorsa su cui puntare e investire, nonostante la non giovanissima età di 28 anni.è un acquisto possibile? L’arrivo di...

Advertising

VoceGiallorossa : ??LIVE MERCATO - Fatta per @AchrafHakimi al @PSG_inside. @SpursOfficial sulle tracce di Vestergaard. @LFC, vicino O… - persemprecalcio : ???? Notizie di mercato che arrivano dall'#Inghilterra riportano che il #Tottenham dovrebbe affrontare la concorrenza… - bruttapas : Dove potrebbe andare #Koulibaly? All'estero cercano un centrale il #RealMadrid, rassegnato a perdere Varane verso U… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Vestergaard

Voce Giallo Rossa

... ilinizia a muoversi sul mercato. Fabio Paratici infatti sta lavorando per sistemare la ... Takehiro Tomiyasu , per il quale il Bologna ha rifiutato la prima offerta, Jannik, ...... 28 anni, 63 presenze con i Dragoni, ha appena concluso la settima stagione con ilcon ... e poi altri due giocatori esperti come Christensen eche agiranno ai suoi lati. Si alzano ...Inghilterra e Danimarca si sfidano a Wembley per un posto in finale di UEFA EURO 2020 dopo aver seguito due percorsi nettamente opposti.La sfida di Amsterdam apre gli ottavi di finale alle 18: la partita si prospetta equilibratissima e senza una favorita. Chi vince affronterà la vincente di Olanda-Repubblica Ceca ...