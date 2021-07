TikTok non funziona per molti utenti (Di martedì 6 luglio 2021) TikTok, social network di brevi video popolarissimo soprattutto tra gli adolescenti, non sta funzionando per molti utenti. Su Twitter stanno arrivando molte segnalazioni (sotto l’hashtag #TikTokdown) ma l’account ufficiale della piattaforma non ha ancora fornito spiegazioni. Le disfunzioni al momento Leggi su ilpost (Di martedì 6 luglio 2021), social network di brevi video popolarissimo soprattutto tra gli adolescenti, non stando per. Su Twitter stanno arrivando molte segnalazioni (sotto l’hashtag #down) ma l’account ufficiale della piattaforma non ha ancora fornito spiegazioni. Le disfunzioni al momento

therosv : LE PREVISIONI DI TIKTOK NON SBAGLIANO MAI CAZZO - Giovann09356641 : RT @iloveukiyokosan: ah ma quindi non sono solo io che ho tiktok che non va- #tiktokdown - asiazanframundo : RAGA AIUTO … ho disinstallato tiktok perché pensavo non andasse … ora tutti dicono che va di nuovo ma a me manco fa… - ilpost : Se #TikTok non ti funziona: no, non sei solo tu - martenji01 : Ma sono l'unica a cui Tiktok non sta chiedendo ancora la data di nascita? #tiktokdown -