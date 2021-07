The Witcher: Blood Origin: Michelle Yeoh interpreterà Scían nella serie Netflix – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 luglio 2021) L’attrice Michelle Yeoh è entrata a far parte del cast della serie Netflix The Witcher: Blood Origin, dove interpreterà il ruolo di Scían.. L’attrice Michelle Yeoh interpreterà il ruolo di Scían nella serie Netflix di sei episodi The Witcher: Blood Origin. Per chi non la conoscesse, farà da prequel ai fatti raccontati in The Witcher, la ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 luglio 2021) L’attriceè entrata a far parte del cast dellaThe, doveil ruolo di.. L’attriceil ruolo didi sei episodi The. Per chi non la conoscesse, farà da prequel ai fatti raccontati in The, la ...

Advertising

IGNitalia : Michelle Yeoh interpreterà Scían, l'ultimo esponente di una tribù elfica, in #TheWitcher: BloodOrigin, la serie pre… - MangaForevernet : The Witcher: Blood Origin - Michelle Yeoh nel cast della serie prequel Leggi il post - Tele_nauta : Nel cast di The Witcher: Blood Origin prossimamente su Netflix ci sarà anche l'attrice Michelle Yeoh - comingsoonit : #MichelleYeoh sarà tra i protagonisti dello spin-off prequel di #TheWitcher intitolato #BloodOrigin: ecco chi inter… - UniMoviesBlog : #MichelleYeoh farà parte del cast di #TheWitcherBloodOrigin Leggete il comunicato stampa di Netflix! -