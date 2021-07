Summit W20, Sabbadini: il balzo globale lo faranno le donne (Di martedì 6 luglio 2021) Roma – Il Summit del 13-14-15 luglio a Roma, Women 20, engagement group del G20 dedicato alla parità di genere, “sarà un Summit dai mille colori dove saranno presenti donne di tutte le estrazioni: donne scienziate, donne economiste, donne che lottano per i diritti della loro terra o delle loro tribù, donne che credono nel ruolo delle donne in rapporto all’ambiente. La rappresentanza sarà molto ampia perchè questo W20 è diverso da quelli precedenti. L’obiettivo è quello di avere una nuova visione del mondo: le donne sono la metà del mondo, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021) Roma – Ildel 13-14-15 luglio a Roma, Women 20, engagement group del G20 dedicato alla parità di genere, “sarà undai mille colori dove saranno presentidi tutte le estrazioni:scienziate,economiste,che lottano per i diritti della loro terra o delle loro tribù,che credono nel ruolo dellein rapporto all’ambiente. La rappresentanza sarà molto ampia perchè questo W20 è diverso da quelli precedenti. L’obiettivo è quello di avere una nuova visione del mondo: lesono la metà del mondo, ...

