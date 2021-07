“Scuola, no a un altro anno in Dad”. Ed è lite sulle classi per soli vaccinati (Di martedì 6 luglio 2021) La rabbia di genitori e presidi dopo le indicazioni del Cts e i ritardi del ministero: "Tutti in presenza, o porteremo in piazza i banchi a rotelle" Leggi su repubblica (Di martedì 6 luglio 2021) La rabbia di genitori e presidi dopo le indicazioni del Cts e i ritardi del ministero: "Tutti in presenza, o porteremo in piazza i banchi a rotelle"

Advertising

numbdeath999 : @acquanera_ @mikasjeyes Nono io ho ragione. Dici che subite razzimo quando non è così. Quello era un'anno xenophobi… - valespace76 : RT @anna30048679: @jacopocoghe Appunto, esiste già art.3, che tutela tutti. I pochi bambini che avranno delle difficoltà hanno a scuola lo… - _Giusy__ : Non è mai andata a scuola (1a elementare) perché la mamma ha problemi respiratori allora dopo l'ultima anno di asil… - Gabri_729 : @guepeq126 Uno è un marcatore puro di vecchia scuola, l'altro un regista difensivo meno forte in marcatura - poentina_di : @ZanAlessandro fenomeno per non dirti altro niente religione ai bambini di 5 anni perché ( secondo voi ) non in gra… -