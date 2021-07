Renault - Idrogeno, Hyvia sarà operativa in tutta Europa (Di martedì 6 luglio 2021) La Renault continua a delineare i suoi piani per la mobilità del futuro: se pochi giorni fa sono stati presentati i nuovi progetti nel campo dell'elettrico a batteria, oggi è stata illustrata la strategia nel mondo dell'Idrogeno, dove la Casa della Losanga farà leva sulla joint venture Hyvia, costituita con la statunitense Plug Power. Il sodalizio avrà una forte base produttiva in Francia, ma il suo campo d'azione sarà l'intera Europa, un mercato che i vertici intendono servire sia con una gamma di veicoli commerciali leggeri, sia con un'ampia offerta di soluzioni per lo stoccaggio e il rifornimento di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 luglio 2021) Lacontinua a delineare i suoi piani per la mobilità del futuro: se pochi giorni fa sono stati presentati i nuovi progetti nel campo dell'elettrico a batteria, oggi è stata illustrata la strategia nel mondo dell', dove la Casa della Losanga farà leva sulla joint venture, costituita con la statunitense Plug Power. Il sodalizio avrà una forte base produttiva in Francia, ma il suo campo d'azionel'intera, un mercato che i vertici intendono servire sia con una gamma di veicoli commerciali leggeri, sia con un'ampia offerta di soluzioni per lo stoccaggio e il rifornimento di ...

Advertising

vaielettrico : L'idrogeno #green? Per le auto no, ma per i furgoni le #Renault è convinta che funzioni. E lancia una gamma di 3 va… - vaielettrico : Il più cliccato / AUTO ELETTRICHE A PREZZI POPOLARI? La #Renault spiega come ci sta riuscendo: nuove batterie NMC,… -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Idrogeno HYVIA, la nuova strada per la mobilità a idrogeno ... il Gruppo Renault e Plug Power, HYVIA, che ha sede in Francia con quattro siti, assemblerà le celle a combustibile e le stazioni di ricarica a idrogeno nello stabilimento di Flins entro fine 2021. ...

HYVIA, la nuova strada per la mobilita' a idrogeno ... il Gruppo Renault e Plug Power, HYVIA, che ha sede in Francia con quattro siti, assemblera' le celle a combustibile e le stazioni di ricarica a idrogeno nello stabilimento di Flins entro fine 2021. ...

HYVIA: idrogeno verde per "pulire" i furgoni Renault Vaielettrico.it Idrogeno, Hyvia sarà operativa in tutta Europa La joint venture con Plug Power non offrirà solo veicoli commerciali a fuel cell, ma anche stazioni per il rifornimento e specifiche soluzioni finanziarie. Possibile in futuro lo sbarco nel settore de ...

Hyvia, la joint venture tra Renault e Plug power: dalla produzione di idrogeno ai veicoli commerciali Di cosa si occuperà la joint venture tra il Gruppo Renault e Plug Power? Praticamente di tutta la fi ...

... il Gruppoe Plug Power, HYVIA, che ha sede in Francia con quattro siti, assemblerà le celle a combustibile e le stazioni di ricarica anello stabilimento di Flins entro fine 2021. ...... il Gruppoe Plug Power, HYVIA, che ha sede in Francia con quattro siti, assemblera' le celle a combustibile e le stazioni di ricarica anello stabilimento di Flins entro fine 2021. ...La joint venture con Plug Power non offrirà solo veicoli commerciali a fuel cell, ma anche stazioni per il rifornimento e specifiche soluzioni finanziarie. Possibile in futuro lo sbarco nel settore de ...Di cosa si occuperà la joint venture tra il Gruppo Renault e Plug Power? Praticamente di tutta la fi ...