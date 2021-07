Pfizer meno efficace del 30% su variante Delta. Lo studio israeliano

(Di martedì 6 luglio 2021) Il vaccinoè “in maniera significativa”nel prevenire la diffusione della. Lo indicano dati diffusi dal ministero della Sanità israeliana in un’analisi dell’infezione in un Paese dove la vaccinazione di massa è avvenuta in maniera esclusiva con quel tipo di immunizzazione. I dati - pur confermando che il vaccino protegge dai casi seri e dall’ospedalizzazione - indicano che l’efficacia nel prevenire casi sintomatici è scesa di circa il 30% passando dal 94,3% (nel maggio scorso) al 64% di giugno a fronte della diffusione della...

Advertising

SkyTG24 : Il vaccino #Pfizer è 'in maniera significativa' meno efficace nel prevenire la diffusione della #varianteDelta. Lo… - Agenzia_Ansa : Israele, il vaccino Pfizer il 30% meno efficace con la variante Delta. 'Protegge i casi seri e ospedalizzazione ma… - ladyonorato : Meno male che ci sono ancora (pochi) giornali che informano senza filtrare le notizie: Il Tempo riporta il caso del… - andreascan76 : RT @ultimenotizie: Il vaccino #Pfizer è 'in maniera significativa' meno efficace nel prevenire la diffusione della #varianteDelta. Lo indic… - Maria33759436 : Vaccini: Israele, Pfizer il 30% meno efficace con Delta -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer meno

Ma previene forme gravi . Il vaccino die'efficace nel proteggere dalle infezioni causate dalla variante Delta del Covid - 19, ma mantiene la sua potenza per prevenire gravi malattie. E' il risultato di dati israeliani. Il ...... preoccupa ormai tutto il mondo: al numero dei casi si associa il dubbio sull'efficacia dei vaccini, dopo che uno studio israeliano ha sostenuto che il vaccinosia "efficace" del 30% ...I numeri confermano comunque che il vaccino in questione protegge da un'infezione in forma acuta e dall'ospedalizzazione ...Il vaccino Pfizer è “in maniera significativa” meno efficace nel prevenire la diffusione della variante Delta. Lo indicano dati diffusi dal ministero della Sanità israeliana in un’analisi dell’infezio ...