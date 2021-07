Pechino Express cambia nome e rete: dove vedere la nuova edizione e come si chiamerà (Di martedì 6 luglio 2021) Pechino Express è sparito dai palinsesti Rai da un po’ di tempo e quello che pensavano i tanti fan era che la scelta fosse dipesa dall’impossibilità di poter realizzare il programma a causa del Covid-19. Un programma bello ma difficile, del resto, con molti spostamenti e contatti in giro per il mondo che in tempi di pandemia si era reso praticamente impossibile da attuare. Tutto vero quindi, ma ora, stando ad alcune indiscrezioni, il format più avventuriero della televisione sta per tornare con un nuovo nome e su di un nuovo canale per la gioia dei telespettatori rimasti orfani del programma. Pekin Express: un nuovo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021)è sparito dai palinsesti Rai da un po’ di tempo e quello che pensavano i tanti fan era che la scelta fosse dipesa dall’impossibilità di poter realizzare il programma a causa del Covid-19. Un programma bello ma difficile, del resto, con molti spostamenti e contatti in giro per il mondo che in tempi di pandemia si era reso praticamente impossibile da attuare. Tutto vero quindi, ma ora, stando ad alcune indiscrezioni, il format più avventuriero della televisione sta per tornare con un nuovoe su di un nuovo canale per la gioia dei telespettatori rimasti orfani del programma. Pekin: un nuovo ...

Advertising

shannonshugs : Ma come pechino express, ora Pekin express, non sarà più in rai ma su sky ma siete pazzi incoscienti io vi odio - ilcineparadiso : sognando un'edizione speciale di Pechino Express dove i concorrenti sono persone normali e non 'vip' - annavapo : @CdGherardesca Io vorrei essere un briciolo famosa per partecipare a Pechino express ?? - gojomikaq : HA FATTO PECHINO EXPRESS ECCOOO. - Mony_Marian : @Antonel96545937 Mi hanno risposto Pechino Express....boh ???? -