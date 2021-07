Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli | chi è Kevin Joseph Farrell | suo sostituto alla Santa Sede

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 6 luglio 2021) Da domenica,presso ildove si è sottoposto a un intervento reso necessario da una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Il pontefice trascorrerà in ospedale ancora cinque giorni. In queste ore i fedeli hanno iniziato a pensarepossibilità che anche l’Angelus domenicale venga celebrato direttamente dsua stanza al decimo piano della struttura. Per qualche giorno i suoi impegnisaranno affidati a un cardinale che da tempo lavora per sostituire ...