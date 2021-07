Nuova presidente per l’Associazione Alzheimer Udine (Di martedì 6 luglio 2021) Nei giorni scorsi si è tenuto il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Associazione Alzheimer di Udine. Nella riassegnazione delle cariche, alla presidenza è stata eletta Susanna Cardinali che subentra a Mariangela Benedetti Esente che ha guidato l’Associazione per molti anni. Alla vicepresidenza riconfermato Guido De Michielis, mentre la tesoriera sarà Daniela Vacca. Consiglieri, oltre alla presidente uscente, Jacopo Cancelli, Anna Porro Rocco e Stefania Pascut. La Nuova presidente, per decenni funzionario amministrativo del Comune di Udine in ambito ... Leggi su udine20 (Di martedì 6 luglio 2021) Nei giorni scorsi si è tenuto il rinnovo del Consiglio direttivo deldi. Nella riassegnazione delle cariche, alla presidenza è stata eletta Susanna Cardinali che subentra a Mariangela Benedetti Esente che ha guidatoper molti anni. Alla vicepresidenza riconfermato Guido De Michielis, mentre la tesoriera sarà Daniela Vacca. Consiglieri, oltre allauscente, Jacopo Cancelli, Anna Porro Rocco e Stefania Pascut. La, per decenni funzionario amministrativo del Comune diin ambito ...

Advertising

ZZiliani : Dopo che Juventus TV ha fatto da apripista con la prima domanda rivolta al presidente #Agnelli, la presentazione de… - InOndaLa7 : ?? È il presidente della Camera Roberto #Fico il primo ospite della nuova stagione di #InOnda. Appuntamento in diret… - kudablog : RT @a_cegna: Il tribunale ha decretato che Roberto David Castillo, ex presidente dell'azienda Desarrollos Energéticos SA (DESA), fu co-auto… - danilodebiasio : RT @a_cegna: Il tribunale ha decretato che Roberto David Castillo, ex presidente dell'azienda Desarrollos Energéticos SA (DESA), fu co-auto… - Eli28612997 : RT @liliaragnar: Ultima new da amici americani Donald #Trump è Presidente di GUERRA, fase transitoria verso la Repubblica non tornerà come… -