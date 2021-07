Notte tranquilla per Papa Francesco. Fonti mediche: "Decorso regolare" (Di martedì 6 luglio 2021) Sotto l'occhio vigile dell'equipe medica del Policlinico universitario, il Decorso va avanti regolarmente, in una degenza ospedaliera che - è stato annunciato ieri - durerà all'incirca sette giorni, "salvo complicazioni" Leggi su rainews (Di martedì 6 luglio 2021) Sotto l'occhio vigile dell'equipe medica del Policlinico universitario, ilva avanti regolarmente, in una degenza ospedaliera che - è stato annunciato ieri - durerà all'incirca sette giorni, "salvo complicazioni"

Advertising

RaiNews : I papaboys invitano alla preghiera #Dajefrancesco - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dopo l'intervento di domenica al colon. Fo… - albertocaldana : RT @Agenzia_Ansa: Notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dopo l'intervento di domenica al colon. Fonti riferiscono di u… - Agenzia_Ansa : Notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dopo l'intervento di domenica al colon. Fonti riferiscon… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco operato: notte tranquilla, decorso regolare #papafrancesco -