Nintendo Switch OLED | niente nuova CPU o memoria aggiuntiva rispetto agli altri modelli – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Nintendo Switch OLED: niente nuova CPU o memoria aggiuntiva rispetto agli altri modelli

Nintendo ha confermato che Nintendo Switch OLED non avrà una nuova CPU o più memoria volatile rispetto agli altri modelli già sul mercato.

Nintendo ha confermato ai microfoni di The Verge che Nintendo Switch OLED non avrà una nuova CPU o della RAM aggiuntiva rispetto ai modelli della console già in commercio. L'informazione era già nota, ma il giornalista Tom Warren ha ...

