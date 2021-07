Lite sui social per Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli: “Sguazza nel torbido” (Di martedì 6 luglio 2021) Nelle ultime ore, sui social, tutti non fanno altro che parlare dell’accesa Lite scoppiata tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli. La causa è collegata a una questione molto delicata: la morte di Raffaella Carrà. Tommaso, dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa della conduttrice italiana, ha usato il suo profilo Instagram per renderle omaggio. In alcune stories, postate nel pomeriggio, si è mostrato addolorato e turbato per l’accaduto. Con gli occhi colmi di lacrime, ha ricordato l’amata showgirl, ma non tutti hanno gradito la sua ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 luglio 2021) Nelle ultime ore, sui, tutti non fanno altro che parlare dell’accesascoppiata tra. La causa è collegata a una questione molto delicata: la morte di Raffaella Carrà., dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa della conduttrice italiana, ha usato il suo profilo Instagram per renderle omaggio. In alcune stories, postate nel pomeriggio, si è mostrato addolorato e turbato per l’accaduto. Con gli occhi colmi di lacrime, ha ricordato l’amata showgirl, ma non tutti hanno gradito la sua ...

Advertising

borghi_claudio : Scusate @tempoweb non fate prima a dire che non sapevate cosa scrivere perché era un momento di noia? Lite sui va… - KNunsesa : Notiziona su 'il giornale' lite sui social tra Fedez Ferragni e Renzi....ma ci rendiamo conto a che livello siamo… - PaibergS : @HuaweiItalia Speriamo nei giovani . Sicuramente chi ha progettato le mie free buds lite e le 2 app per gestirle no… - sa_ambro : RT @officialmaz: Che un giudizio su una partita stupenda, 'storica' come #ItaliaBelgio, che un voto in più a questo o quel giocatore, possa… - giuseppemercate : RT @officialmaz: Che un giudizio su una partita stupenda, 'storica' come #ItaliaBelgio, che un voto in più a questo o quel giocatore, possa… -