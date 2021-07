Lavoro: Gribaudo, 'domani in aula Camera legge parità salariale, io la relatrice' (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Ho appena ricevuto il mandato al relatore (anzi relatrice) domani si va in aula con la legge sulla parità salariale. Almeno da @Montecitorio arriva una buona notizia. #genderpaygap #stopdisuguaglianze". Lo scrive su Twitter Chiara Gribaudo, del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Ho appena ricevuto il mandato al relatore (anzisi va incon lasulla. Almeno da @Montecitorio arriva una buona notizia. #genderpaygap #stopdisuguaglianze". Lo scrive su Twitter Chiara, del Pd.

