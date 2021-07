Italia-Spagna, Mancini: “È stata una partita dura, loro maestri del palleggio” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le parole del commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, al termine della semifinale di Euro 2020 vinta contro la Spagna Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le parole del commissario tecnico dell', Roberto, al termine della semifinale di Euro 2020 vinta contro la

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - animafragjle : @3gerardpique @EURO2020 @CopaAmerica Taci Shakiro! Le-ro-lo-le-lo-le Le-ro-lo-le-lo-le L’Italia ha vinto La spagna ha perso. Punto. - emlwthes : RT @psychewall: L’Italia quando vince: L’Italia quando la Spagna perde: L’Italia quando ricorda che la Francia è uscita: #ita #ItaliaSpagn… -