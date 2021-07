Il primo passo della riforma fiscale (Di martedì 6 luglio 2021) Nel mese di luglio si apre il cantiere della riforma fiscale. Le Camere dovranno discutere una legge delega per incaricare il governo di modo da superare le storture del sistema tributario. Per una volta non si tratterà di un lavoro alla cieca: il dibattito parlamentare è infatti preceduto da un’approfondita indagine che si è svolta in seno alle Commissioni Finanze riunite, grazie soprattutto alla determinazione e alla competenza del presidente della Commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin. Dopo un lungo ciclo di audizioni, è stato approvato a larghissima maggioranza (astensione di Leu e voto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Nel mese di luglio si apre il cantiere. Le Camere dovranno discutere una legge delega per incaricare il governo di modo da superare le storture del sistema tributario. Per una volta non si tratterà di un lavoro alla cieca: il dibattito parlamentare è infatti preceduto da un’approfondita indagine che si è svolta in seno alle Commissioni Finanze riunite, grazie soprattutto alla determinazione e alla competenza del presidenteCommissione FinanzeCamera, Luigi Marattin. Dopo un lungo ciclo di audizioni, è stato approvato a larghissima maggioranza (astensione di Leu e voto ...

