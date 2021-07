Guardiola: «Attaccante? Probabilmente non arriverà nessuno» (Di martedì 6 luglio 2021) Pep Guardiola ha parlato delle difficoltà economiche dei club dopo l’anno e mezzo di pandemia, che impattano anche il Man. City Intervistato da TV3, emittente catalana, Pep Guardiola ha risposto ad alcune domande di mercato. Il Manchester City è indiziato come prossimo punto di arrivo della carriera di Harry Kane, ma il tecnico spagnolo ha deviato la possibilità imputando il tutto, soprattutto, alle difficoltà economiche che sta vivendo anche il suo club. «Dal punto di vista finanziario tutti i club sono in difficoltà e noi non facciamo eccezione. In rosa noi abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres, che ha lavorato benissimo come falso nueve. Noi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Pepha parlato delle difficoltà economiche dei club dopo l’anno e mezzo di pandemia, che impattano anche il Man. City Intervistato da TV3, emittente catalana, Pepha risposto ad alcune domande di mercato. Il Manchester City è indiziato come prossimo punto di arrivo della carriera di Harry Kane, ma il tecnico spagnolo ha deviato la possibilità imputando il tutto, soprattutto, alle difficoltà economiche che sta vivendo anche il suo club. «Dal punto di vista finanziario tutti i club sono in difficoltà e noi non facciamo eccezione. In rosa noi abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres, che ha lavorato benissimo come falso nueve. Noi ...

