Euro 2020, Spinazzola tifa i compagni da casa e canta l'inno insieme al figlio Mattia (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) Leonardo Spinazzola è stato indubbiamente uno dei migliori giocatori di questi Europei 2020. Purtroppo l'infortunio contro il Belgio l'ha costretto ad un lungo stop, ma il terzino non ha voluto far mancare la propria vicinanza ai compagni. Direttamente dal divano di casa sua, Spinazzola ha cantato l'inno di Mameli insieme al figlio Mattia di appena tre anni. Un VIDEO molto toccante, postato sul profilo Instagram dalla moglie del calciatore Miriam Sette. In alto e di seguito il filmato.

