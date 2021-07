Don Giovanni | edizione 2011 in onda su RAI 5

(Di martedì 6 luglio 2021) Don, opera teatrale di Mozart, andrà insuRai 5. Ispirata alla figura di Dinappunto, eterno casanova con le donne, RAI 5 ripropone la versione andata in scena presso il Teatro alla Scala per l’apertura della stagione/2012 diretta dal maestro Daniel Barenboim con la regia di Robert Carsen. Nel xast vedremo Peter Mattei nel ruolo di Don, Kwangchul Youn nel ruolo di Commendatore, Anna Netrebko nei panni di Donna Anna, Giuseppe Filianoti è Don Ottavio, Barbara Frittoli è Donna Elvira. Leporano è Bryn Terfel, Zerlina è Anna Prohaska e Masetto è interpretato Stefan ...

Advertising

raicinque : A #Rai5 omaggio alla regia di #RobertCarsen oggi #6luglio alle 10 da @teatroallascala 'Don Giovanni' #Mozart apertu… - 8doxb : K. 527 Mozart Don Giovanni, Overture - alanhait : “Don Giovanni” by Mozart, last act #TheBonfireOfTheVanities #TCMParty - ralphsmotorbike : Don Giovanni! #TCMParty - operagiovanni : Don Giovanni News -

Ultime Notizie dalla rete : Don Giovanni

Ecodellojonio

... amico personale nonché segretario privato di PapaPaolo II, oggi al centro di una rete di ... dei tanti conosciuti in questi anni, diStanislao. GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI ELLE. IT Il ...'Il coraggio diChisciotte', in programma giovedì 8 luglio, alle 18 a Villa di Toppo Florio, a ... Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e Sanal ...Secondo appuntamento giovedì alle 21 con "All’ombra della tenda" nel giardino della chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Firenze Nord. La rassegna prevede ogni settimana la presentazione d ...Nella chiesa restaurata di Penzale per le prossime due settimane sarà visitabile una piccola mostra sulla vita di don Ferdinando Casagrande (nella foto), don Giovanni Fornasini e don Ubaldo Marchioni, ...