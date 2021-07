Ddl Zan, la leghista Simona Baldassarre attacca: "Parlamento e paese divisi? Colpa della sinistra" (Di martedì 6 luglio 2021) "Mediazione saltata, il 13 luglio si andrà al voto in Aula. Noi abbiamo fatto il possibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale, per tutelare i diritti di tutti, la libertà di espressione, i bambini dall'indottrinamento gender nelle scuole, ascoltando la voce della Chiesa, della società civile, del volontariato, del mondo accademico, liberale, riformista, di tante femministe che si battono da decenni per la dignità delle persone". Queste le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega. "La sinistra ora, con la sua intolleranza e cecità, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) "Mediazione saltata, il 13 luglio si andrà al voto in Aula. Noi abbiamo fatto il possibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale, per tutelare i diritti di tutti, la libertà di espressione, i bambini dall'indottrinamento gender nelle scuole, ascoltando la voceChiesa,società civile, del volontariato, del mondo accademico, liberale, riformista, di tante femministe che si battono da decenni per la dignità delle persone". Queste le parole di, medico, europarlamentareLega. "Laora, con la sua intolleranza e cecità, ha ...

