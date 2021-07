Da Prince ai Maneskin | la stroncatura si scrive da sola

(Di martedì 6 luglio 2021) “Niente di antico sotto il sole” (Quodlibet) è un libro per noi ghirriani imprescindibile: sono gli scritti e le interviste del fotografo che ci ha aperto gli occhi sulla Pianura Padana. A me è servito per capire che Luigi Ghirri era innanzitutto un nemico degli stereotipi. In tutti i campi. Ladel concerto modenese di(pagine 223-226) è sorprendente (Ghirri critico musicale?) e strepitosa (Ghirri critico musicale!): “Quello che ho davanti e che sento è semplicemente miserabile. Mi sento come uno a cui abbiano gettato addosso il contenuto di un bidone di spazzatura”. Correva l’anno 1988 e il piccolo principe di Minneapolis godeva di un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prince Maneskin

La Repubblica

... dalle performance in strada degli ancora ignotia Fresu clochard, l'Italia si desta e ... Oppure, che dopo concerti di due ore e passa, carico come una molla, si rendeva irriconoscibile ...L'ex velina, dopo l'archiviazione della storia con KevinBoateng, pare non sia più single. ... NON PERDERTI ANCHE >, Victoria e la rivelazione mai fatta: i fan restano senza parole ...Dopo la vittoria dell’Eurovision i Maneskin stanno scalando le classifiche musicali mondiali, in particolare quelle americane (sono giunti in vetta alla Hot Hard Rock Chart di Billboard). Ma i fan non ...In un video su Youtube, Tik Tok e Instagram la celebre make-up artist Nikkie Tutorials mostra come si realizza il trucco ‘rock and roll’ di ...