“Da oggi ci sentiamo soli”. Serena Autieri, la tristezza cala nello studio. Per lei la puntata più difficile (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto enorme nella televisione italiana. Non si fa altro che parlare della showgirl che per 50 anni è stata una protagonista assoluta del piccolo schermo. Amici e colleghi la stanno salutando e la stanno ricordando. E ogni volta che inizia un programma, uno show, le prime parole sono dedicate a Raffaella Carrà. Non potrebbe essere altrimenti. A proposito della sua grande professionalità, Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo uno stralcio di un’intervista che fece lei stessa proprio a Raffaella su Rai 1: “Che cosa ti vorresti sentir dire?” le chiese la Venier e Raffaella rispose: “Guarda tu ‘sta Carrà, è riuscita a emozionarmi un’altra volta”. Emozioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto enorme nella televisione italiana. Non si fa altro che parlare della showgirl che per 50 anni è stata una protagonista assoluta del piccolo schermo. Amici e colleghi la stanno salutando e la stanno ricordando. E ogni volta che inizia un programma, uno show, le prime parole sono dedicate a Raffaella Carrà. Non potrebbe essere altrimenti. A proposito della sua grande professionalità, Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo uno stralcio di un’intervista che fece lei stessa proprio a Raffaella su Rai 1: “Che cosa ti vorresti sentir dire?” le chiese la Venier e Raffaella rispose: “Guarda tu ‘sta Carrà, è riuscita a emozionarmi un’altra volta”. Emozioni ...

Advertising

lydsnewt : @bethfuckoff @archierenaux ama buon pomeriggio come ci sentiamo oggi fa caldo anche da te? - Mestanaccount1 : RT @ariidaje: 5/01 giulia dice a pier: tu amerai mio papà, avete un sacco di cose in comune 5/07 pier: oggi ho un bellissimo rapporto con… - persa_anima : @Simonebatti76 Si,a distanza di poco…evidentemente oggi ci sentiamo così ?????????????? - jupiterflea : buongiorno calciolovers come ci sentiamo oggi io PRONTA - sofblake : RT @ariidaje: 5/01 giulia dice a pier: tu amerai mio papà, avete un sacco di cose in comune 5/07 pier: oggi ho un bellissimo rapporto con… -