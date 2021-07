Da dove viene il mito di Wembley (Di martedì 6 luglio 2021) “In un mondo che sta sviluppando un crescente entusiasmo per lo sport, non c’è altro stadio paragonabile a Wembley”. Questa frase era inserita all’interno della Guida Ufficiale alla British Empire Exhibition del 1924, come strumento di marketing (diremmo oggi) per incuriosire e invogliare il pubblico a visitare il nuovo edificio. D’altronde, all’epoca, Wembley era il più grande e il più incredibile stadio al mondo, qualcosa di mai visto prima. A inizio ‘900, l’area che circondava il luogo dove sarebbe sorto lo stadio di Wembley era un’aperta campagna (e sarebbe rimasta tale almeno fino al secondo dopoguerra). Il ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 6 luglio 2021) “In un mondo che sta sviluppando un crescente entusiasmo per lo sport, non c’è altro stadio paragonabile a”. Questa frase era inserita all’interno della Guida Ufficiale alla British Empire Exhibition del 1924, come strumento di marketing (diremmo oggi) per incuriosire e invogliare il pubblico a visitare il nuovo edificio. D’altronde, all’epoca,era il più grande e il più incredibile stadio al mondo, qualcosa di mai visto prima. A inizio ‘900, l’area che circondava il luogosarebbe sorto lo stadio diera un’aperta campagna (e sarebbe rimasta tale almeno fino al secondo dopoguerra). Il ...

