Cannes, al via il Festival del Cinema. ?Spike Lee: "Per i neri non è cambiato nulla" (Di martedì 6 luglio 2021) Lee, prima persona di colore a guidare la giuria, a 30 anni dal suo film 'Fa' la cosa giusta' ha detto: "Avremmo pensato che i neri avrebbero smesso di essere braccati come animali". Nanni Moretti unico italiano. Tra i 24 film in concorso, solo 4 sono diretti da donne. Si chiude il 17 luglio Leggi su rainews (Di martedì 6 luglio 2021) Lee, prima persona di colore a guidare la giuria, a 30 anni dal suo film 'Fa' la cosa giusta' ha detto: "Avremmo pensato che iavrebbero smesso di essere braccati come animali". Nanni Moretti unico italiano. Tra i 24 film in concorso, solo 4 sono diretti da donne. Si chiude il 17 luglio

Advertising

WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - Sofia04052020 : RT @WeCinema: Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tra i primi… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Festival di Cannes 2021 al via: il red carpet e la cerimonia di apertura. FOTO - Italia_Notizie : Cannes 2021, il red carpet sulla Croisette apre il festival del Cinema | Lo speciale - Allepanda1 : RT @perchetendenza: 'Cannes': Perché oggi prende il via la 74esima edizione del Festival di Cannes -